ФГВФЛ попробует продать долги банка Януковича

Общая задолженность по кредитным договорам составляет порядка 77 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассматривает возможность выставления на продажу прав требования по кредитам ПАО Всеукраинский банк развития.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках предпродажной подготовки ФГВФЛ приглашает потенциальных покупателей/инвесторов проанализировать материалы кредитных дел и предоставить свои предложения по возможной стоимости лота.

Одним лотом на продажу планируется выставить права требования по двум кредитным договорам. Один из заемщиков - предприятие металлургической отрасли, занимающееся добычей каолина и изготовлением из него огнеупорных изделий, огнеупоров и другого огнеупорного сырья. Эта продукция представлена ​​в торговой сети Украины и экспортируется в Азербайджан, Армению, Болгарию, Молдову, Польшу и ряд других стран, отмечается в сообщении ФГВФЛ.

Вторая компания-заемщик работает в сфере предоставления финансовых услуг. Основной вид деятельности - трасты, фонды и подобные финансовые субъекты.

Общая задолженность по договорам, по состоянию на начало сентября этого года, составила 77,2 млн грн.

В залоге банка - товары в обороте (каолин), транспортные средства и спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, пассажирские автобусы, автокран), оборудование и снаряжение (1077 единиц - прессы, компрессоры, конвейеры, насосы и т.д.) и несколько объектов недвижимости. В частности, в обеспечение по договорам передано административное здание, помещение лаборатории и конторы цеха, общей площадью 3 420,4 м кв.

Напомним, ФГВФЛ продлил срок ликвидации Всеукраинского банка развития до 22 декабря 2020 года.

Ликвидация ВБР, владельцем которого является сын беглого президента Александр Янукович, началась 23 декабря 2015 года. ВБР был признан неплатежеспособным в связи с применением санкций ЕС к акционеру.

По размеру активов на 1 января 2015 года ВБР занимал 36-е место (5,635 млрд грн) среди 158 банков.