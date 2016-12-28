НБУ повысил лимит продажи валюты на аукционе

Сегодня Национальный банк намерен продать на валютном аукционе до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты до $100 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Как сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, сегодня на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов.



"Предложение валюты, которая вчера была ограничена в связи с Рождественскими выходными в США и Европе, сегодня частично восстановилась. Но ее недостаточно, поскольку бюджетное возмещение НДС, которое компании-экспортеры получили на прошлой и текущей недели, сдерживает их потребности в гривневой ликвидности, а следовательно, и продажи их валютной выручки", - добавил он.



По его словам, в последние дни года значительно усилился спрос со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.



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