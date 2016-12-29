Насиров отчитался о рекордном начислении НДС

По данным главы ГФС, плательщики задекларировали к уплате 16,5 млрд грн

Начисления налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре 2016 года задекларированы на уровне 16,5 млрд грн. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, передает пресс-служба ведомства.

Таким образом, зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования этого налога, отметил он. По мнению Насирова, это является свидетельством детенизации экономики и "результатом отработки рисковых операций субъектов хозяйствования"

Всего в 2016 г. ГФС зафиксировала ежемесячный рост декларирования и уплаты НДС. К примеру, в первом полугодии 2015 г. среднемесячная оплата была на уровне 8 млрд грн.

Напомним, ранее глава ГФС Роман Насиров заявил о том, что до 40% работающих украинцев получают минимальную зарплату.

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