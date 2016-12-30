Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".
"В связи с принятием этого закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контролирующих и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.
Порошенко выразил уверенность, что быстрая имплементация этого закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.
Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне. "Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", - отметил он.
Глава государства также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн грн.
"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул президент и добавил, что монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС. "Этот налог, который во все времена был символом коррупции, начинает играть свою эффективную роль наполнителя Государственного бюджета", - сказал он.
По словам президента, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.
"В ближайшее время, когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы получим качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", - отметил Порошенко.
Напомним, Верховная Рада приняла указанный закон 21 декабря.
Во время представления законопроекта в первом чтении сообщалось, что он лишает Фискальную службу основных инструментов для системной коррупции. Среди прочего, речь шла о ликвидации налоговой милиции и создании финансовой полиции, которая будет находится в подчинении Минфина; передаче администрирования баз данных от Государственной фискальной службы в Министерство финансов (во втором чтении эта норма была отменена по требованию налогового комитета Нины Южаниной); законодательном закреплении функциональных возможностей электронного кабинета налогоплательщика.
Вносятся изменения в раздел об администрировании НДС, в том числе предусмотрено объединение двух реестров на возмещение НДС; улучшение процедуры регистрации налоговых накладных для минимизации оттока оборотных средств; выявление схем по перепродаже налогового кредита с целью уклонения от уплаты НДС.
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