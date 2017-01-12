В Украине появилась новая платежная система
Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал внутригосударственную платежную систему Лео.
3 января НБУ выдал оператору соответствующее свидетельство (разрешение на осуществление деятельности).
Платежной организацией данной платежной системы является финансовая компания Леогейминг Пей.
Сейчас в Украине работает 13 внутригосударственных платежных систем резидентов.
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