В Украине появилась новая платежная система

Нацбанк выдал лицензию платежной системе Лео

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал внутригосударственную платежную систему Лео.



3 января НБУ выдал оператору соответствующее свидетельство (разрешение на осуществление деятельности).



Платежной организацией данной платежной системы является финансовая компания Леогейминг Пей.



Сейчас в Украине работает 13 внутригосударственных платежных систем резидентов.



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