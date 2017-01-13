Налоговая милиция: разрубить гордиев узел
Некоторые государственные институты самим фактом своего существования подтверждают низкое качество демократических преобразований в Украине. Один из них - налоговая милиция (НМ) - государственная структура, более 20 лет терроризирующая экономически активное население страны и насквозь себя скомпрометировавшая в глазах украинского общества.
Важно понимать, что концентрация коррупции и полномочий делает невозможной любую сколь-нибудь значительную радикальную реформу ведомства изнутри. Неудача Белоуса и Насирова - двух руководителей фискальной службы, делегированных из бизнеса, - яркое тому подтверждение, а абсолютное большинство проводимых модернизаций имеют имитационный характер или реализуются способом, не нарушающим status quo.
Об этом свидетельствуют ряд цифр и фактов.
- Каждое четвертое уголовное производство закрывается безрезультатно, в том числе из-за отсутствия факта или состава преступления.
Закрытие уголовных производств - это серьезный сигнал о низком уровне профессионализма и существовании огромного поля для коррупции (см. показатель "закрыто уголовных производств").
- Девять из десяти возбужденных производств не несут общественно полезной составляющей.
Несмотря на более чем 30%-ное сокращение уголовных производств за 2014-2016 годы, эффективность раскрытия фактов уклонения от уплаты налогов (см. показатель передачи в суд производств "с обвинительным актом") остается на одном уровне и не превышает 10% от общего числа расследуемых уголовных производств.
- Деятельность правоохранительного органа убыточна для государства.
Депутатский корпус приводит весьма знаковые показатели: НМ в 2015 году вернула в бюджет 521 млн грн налогов, в то время как на ее содержание потратили 554 млн грн. Расходы бюджета на содержание работников налоговой милиции в 2015 году превысили экономический эффект от их деятельности на 33 млн грн.
- Персональная отдача сотрудника НМ составляет 0,14 результативного уголовного производства в год.
В 2015 году на 5 437 работников налоговой милиции приходилось 734 производства, переданных в суд "с обвинительным актом".
Подведем итоги за три года. Реформа невозможна, остается только упразднение.
Обещания "ликвидировать налоговую милицию" звучат более 12 лет - с далекого 2004 года (предвыборная программа кандидата в президенты Украины В.А. Ющенко). Глубоко показательно, что ни Оранжевая революция, ни Революция достоинства (в 2014 году обещание попало в Коалиционное соглашение парламентского большинства) не смогли осуществить задуманное. Прошедший год также был переполнен месседжами министра финансов Украины А.Данилюка о намерении ликвидировать НМ до конца года. Более того, в октябре 2016-го ликвидация НМ попала в Меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования МВФ (пункт 27 "а"). Но все, чего удалось достичь на сегодняшний день, - это отсылочная норма в Законе от 21.12.2016 № 1797-VIII по улучшению инвестиционного климата в Украине, предусматривающая ликвидацию Раздела XVIII-2 "Налоговая милиция" Налогового кодекса Украины со дня вступления в силу отдельного закона.
Жизненно важно не ослаблять кумулятивное давление экспертной среды, гражданских активистов и общественности. Именно общественное напряжение вокруг этого вопроса не дает и не даст малейшей возможности власти похоронить ликвидацию НМ. Одним из примеров таких усилий служит антикоррупционная правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции", одной из задач которой является "ликвидация налоговой милиции, создание Службы финансовых расследований" (распоряжение КМУ № 803). Также повод для оптимизма дает заявление министра финансов, в котором речь идет о том, что проект о новой финансовой полиции уже почти завершен и в ближайшее время будет рассмотрен Кабинетом министров.
Дальнейшее промедление с вытравливанием института НМ консервирует паралич экономики, порождает новые метастазы коррупции, ведет государство к деградации. Продолжаем борьбу!
Вячеслав Черкашин,
эксперт группы Налоговая и бюджетная реформа
Реанимационного пакета реформ
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