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За месяц международные резервы РФ сократились на $7,5 млрд

16.01.2017 15:42
За месяц международные резервы России сократились на $7,5 млрд, при том, что за весь 2016 год они выросли на $9,3 млрд
Фото: EPA

Международные резервы Российской Федерации на 1 января 2017 года составили $377,741 млрд по сравнению с $385,288 млрд на 1 декабря прошлого года. Об этом центробанк страны-агрессора сообщает на официальном сайте.

Таким образом, за декабрь резервы сократились на $7,547 млрд, или на 1,96%. При этом за весь прошлый год международные резервы РФ выросли на 2,5%, или на $9,342 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Экономика
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