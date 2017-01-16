За месяц международные резервы РФ сократились на $7,5 млрд
Международные резервы Российской Федерации на 1 января 2017 года составили $377,741 млрд по сравнению с $385,288 млрд на 1 декабря прошлого года. Об этом центробанк страны-агрессора сообщает на официальном сайте.
Таким образом, за декабрь резервы сократились на $7,547 млрд, или на 1,96%. При этом за весь прошлый год международные резервы РФ выросли на 2,5%, или на $9,342 млрд.
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