Президент Китая в Давосе призвал отказаться от торговых войн

Си Цзиньпин выразил уверенность, что от торговых войн не выигрывает никто, и призвал сказать "нет" протекционизму

Китай не поддерживает торговые войны. Об этом заявил президент КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он стал первым азиатским лидером, который выступил в Давосе за всю историю проведения форума.



Цзиньпин выразил уверенность, что от торговых войн не выигрывает никто, и призвал сказать "нет" протекционизму.



Вместе с тем, глобализация должна стать более инклюзивной, отметил китайский лидер.



Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на своей странице в Twitter отметил, что поддержка глобализации в экономике - правильный стратегический выбор Китая.

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