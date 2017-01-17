Президент Китая в Давосе призвал отказаться от торговых войн
Китай не поддерживает торговые войны. Об этом заявил президент КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он стал первым азиатским лидером, который выступил в Давосе за всю историю проведения форума.
Цзиньпин выразил уверенность, что от торговых войн не выигрывает никто, и призвал сказать "нет" протекционизму.
Вместе с тем, глобализация должна стать более инклюзивной, отметил китайский лидер.
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на своей странице в Twitter отметил, что поддержка глобализации в экономике - правильный стратегический выбор Китая.
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