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Президент Китая в Давосе призвал отказаться от торговых войн

17.01.2017 13:07
Си Цзиньпин выразил уверенность, что от торговых войн не выигрывает никто, и призвал сказать "нет" протекционизму
Си Цзиньпин (фото - EPA)

Китай не поддерживает торговые войны. Об этом заявил президент КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он стал первым азиатским лидером, который выступил в Давосе за всю историю проведения форума.

Цзиньпин выразил уверенность, что от торговых войн не выигрывает никто, и призвал сказать "нет" протекционизму.

Вместе с тем, глобализация должна стать более инклюзивной, отметил китайский лидер.  

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на своей странице в Twitter отметил, что поддержка глобализации в экономике - правильный стратегический выбор Китая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Китай
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