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Доля теневой экономики в Украине сократилась на 5% - МЭРТ

20.01.2017 13:34
Первый вице-премьер Кубив заявляет, что это – наибольшее снижение за все время наблюдений

Уровень теневой экономики в Украине снизился на 5%. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент ЛІГА.net.

По словам Кубива, это снижение стало наибольшим за все годы наблюдений за уровнем теневой экономики в стране.

Вице-премьер также заявил, что, по его мнению, это свидетельствует о доверии граждан к украинской экономике.

Напомним, в ноябре 2016 г. Минэкономразвития заявило о том, что по итогам первого полугодия 2016 г. уровень тенизации экономики Украины снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кубив Степан, теневая экономика
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