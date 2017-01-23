Доллар начал падать из-за неопределенности политики Трампа

Американская валюта в минусе, инвесторы ждут подробностей политики нового президента США

Доллар снизился на азиатских торгах понедельника, а евро достиг максимума более чем за месяц, в то время как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего подъема американской валюты в ожидании подробностей мер стимулирования от президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, к 7:27 евро вырос на 0,3% до $1,0734 после подъема до $1,0746 ранее - пика с 8 декабря. В результате доллар снизился на 0,3% до 100,44 к корзине основных валют.

После ралли на фоне победы Трампа на выборах доллар отдал часть набранного преимущества из-за неопределенности вокруг политики нового президента, а также его недавних комментариев о воздействии укрепления американской валюты.

Первая речь Трампа в качестве президента не содержала конкретных предложений в рамках его политики под лозунгом "Америка - в первую очередь" и разочаровала инвесторов, которые надеялись услышать детали его планов об ускорении роста, инфраструктурных расходах и снижении налогов.

"Трамп пока не сказал ничего нового и ничего не сделал, поэтому все находятся в ожидании", - сказал Канео Огино из Global-info Co в Токио. "Нам нужно посмотреть, какой политический курс он в итоге изберет", - добавил он.