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Замглавы НБУ спрогнозировал динамику курса в первом полугодии

23.01.2017 16:15
После ослабления в начале года гривня может укрепиться во втором квартале, считает Олег Чурий
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Заместитель главы Национального банка Олег Чурий считает, что после ослабления в начале года гривня может укрепиться во втором квартале. Об этом он заявил в интервью ЛІГА.net.

"В первой половине года можно прогнозировать похожую ситуацию на украинском валютном рынке, какую мы уже видели в 2016-ом", - сказал Чурий.

По его словам, прошлый год был показательным: в первые два месяца, то есть низкий сезон для аграриев, гривня слабела, а с марта и почти до конца лета, в высокий сезон, наоборот - укреплялась. Дальнейшая ситуация, как отмечает Чурий, будет зависеть от динамики цен на продукцию, которую экспортирует Украина.

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"Урожай прогнозируется хороший, но что будет с ценами на продукцию экспортеров - сказать сложно. В первую очередь это касается металлургов. Украина входит в ТОП-10 стран на мировом рынке стали, но ее доля всего - 1,5%. У Китая - 50%. В КНР много незагруженных мощностей, и все зависит от того, будут ли они их загружать", - подчеркнул Чурий.

В пятницу, 20 января, межбанк закрылся котировками доллара 27,39/27,44.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Курс гривни
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