Ведущим странам мира нужно погасить $7,7 трлн долгов в этом году

Правительствам ведущих стран мира предстоит погасить долговые обязательства на сумму порядка $7,7 трлн в наступившем году. Об этом сообщает Финмаркет.



Объем векселей, нот и облигаций, подлежащих погашению странами G7 и БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), в текущем году будет на 8% выше уровня 2016 года, составившего порядка $7 трлн.



В частности, Китаю предстоит погасить в этом году долги на $588 млрд - это на 132% больше, чем в предыдущем году.



Управляющие компании, включая Pioneer Investment Management. и Old Mutual Global Investors, либо прогнозируют медвежий тренд на рынке облигаций, либо говорят об ухудшении его перспектив. По их мнению, меры стимулирования инфляции, а также бюджетное стимулирование постепенно заменят кредитно-денежную политику в качестве двигателя экономического роста, что будет способствовать увеличению доходностей госбумаг.



Объем госбумаг, подлежащих погашению странами в 2017 году, составляет: США - $3634 млрд, Япония - $1840 млрд, Китай - $588 млрд, Италия - $348 млрд, Франция - $293 млрд, Германия - $241 млрд, Великобритания - $219 млрд, Канада - $189 млрд, Индия - $184 млрд, Бразилия - $133 млрд, Россия - $16 млрд.

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