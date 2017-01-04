Поступления от ЕСВ уменьшились в 2016 году на 30%

Поступления в бюджет от единого социального взноса в прошлом году составили около 132 млрд грн

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом году уменьшились на 29% - до 131,9 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.



Ведомство объясняет, что снижение поступлений от ЕСВ произошло на фоне прошлогоднего снижения ставки налога почти вдвое - до 22% с примерно 40%.



Сокращение поступлений частично было компенсировано ростом поступлений в сводный бюджет Украины от налога и сбора на доходы физлиц (за 10 месяцев 2016 года они увеличились на 39,5% - до 110,4 млрд грн).



Вчера Госказначейство сообщало, что бюджет в январе-декабре получил 616,219 млрд грн доходов, что на 1,7% меньше бюджетной росписи на уровне 627,153 млрд грн, но на 1,4% больше, чем заложен в закон о госбюджете.



По сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15,2%.



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