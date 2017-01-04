Поступления от ЕСВ уменьшились в 2016 году на 30%
Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом году уменьшились на 29% - до 131,9 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.
Ведомство объясняет, что снижение поступлений от ЕСВ произошло на фоне прошлогоднего снижения ставки налога почти вдвое - до 22% с примерно 40%.
Сокращение поступлений частично было компенсировано ростом поступлений в сводный бюджет Украины от налога и сбора на доходы физлиц (за 10 месяцев 2016 года они увеличились на 39,5% - до 110,4 млрд грн).
Вчера Госказначейство сообщало, что бюджет в январе-декабре получил 616,219 млрд грн доходов, что на 1,7% меньше бюджетной росписи на уровне 627,153 млрд грн, но на 1,4% больше, чем заложен в закон о госбюджете.
По сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15,2%.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10636
-
5753
-
4058
-
3441
-
3165
- Новогоднее обещание для экономического развития 07:30
- Fitch обновит рейтинги Привата после завершения докапитализации вчера 18:53
- Банкиры спрогнозировали курс гривни на год вчера 18:28
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 40 копеек вчера 18:06
- НБУ на дополнительном аукционе купил еще около $4 млн вчера 17:46