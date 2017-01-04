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Поступления от ЕСВ уменьшились в 2016 году на 30%

04.01.2017 14:59
Поступления в бюджет от единого социального взноса в прошлом году составили около 132 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом году уменьшились на 29% - до 131,9 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Ведомство объясняет, что снижение поступлений от ЕСВ произошло на фоне прошлогоднего снижения ставки налога почти вдвое - до 22% с примерно 40%.

Сокращение поступлений частично было компенсировано ростом поступлений в сводный бюджет Украины от налога и сбора на доходы физлиц (за 10 месяцев 2016 года они увеличились на 39,5% - до 110,4 млрд грн).

Вчера Госказначейство сообщало, что бюджет в январе-декабре получил 616,219 млрд грн доходов, что на 1,7% меньше бюджетной росписи на уровне 627,153 млрд грн, но на 1,4% больше, чем заложен в закон о госбюджете.

По сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15,2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Налогообложение, Госказначейство, единый социальный взнос
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