Британский фунт изменит свою форму

Новая монета номиналом в 1 фунт будет самой защищенной среди всех мировых аналогов

Внешний вид монеты номиналом в 1 фунт изменят впервые за последние 30 лет. Как сообщает PaySpaceMagazine, новая монета появится в обращении в марте и будет не круглой, а двенадцатигранной.

Новая монета будет самой защищенной среди всех мировых аналогов благодаря ряду новых характеристик, которые сделают монету трудно подделываемой. На сегодняшний день, по данным Королевского монетного двора, примерно одна из 30 монет фунта является поддельной.



Новая монета номиналом в 1 фунт будет отличаться следующими характеристиками:

- двенадцатигранная - эта форма делает монету мгновенно узнаваемой, даже на ощупь;

- биметаллическая - монета сделана из двух металлов. Внешнее кольцо золотистого цвета (никель-латунь) и внутреннее кольцо серебристого цвета (никелированный сплав);

- скрытое изображение - специальный голографический символ, который меняется с символа "£" на цифру "1" в зависимости от того, под каким углом смотреть на фунт;

- буквенное обозначение - монета имеет небольшую надпись на нижней внутренней окружности с обеих сторон. "Один фунт" написано на лицевой стороне монеты, а год выпуска (например, 2016 или 2017) - на обратной стороне;

- ребристые края - бороздки на противоположных сторонах монеты;

- скрытая функция повышенной безопасности - эта функция будет встроена в монету с целью защиты от подделки.



Будут также изменены размеры монеты. Она станет тоньше и легче.

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