Куба и США впервые за 50 лет заключили торговое соглашение

Кубинские власти подписали со Штатами контракт на $17 тыс

Куба впервые за 50 лет заключила договор с США на поставку легального экспортного груза. Об этом сообщает Reuters.



Кубинские власти подписали контракт на поставку 40 тонн кубинского угля, стоимость которого оценивается в $17 тыс.



Директор государственной компании Cubaexport Изабелла О'Райлли выразила надежду, что торговые отношения с США продлятся долгие годы. Она добавила, что могут быть подписаны контракты также на поставку кубинского меда или кофе.



В конце 2014 года Гавану посетил действующий президент США Барак Обама. После этого Штаты ослабили действие некоторых санкций против Кубы.



Reuters отмечает, что первая поставка по контракту запланирована на 18 января - за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.



Трамп в ходе предвыборной кампании угрожал приостановить нормализацию кубинско-американских отношений, "пока не получит условий получше".

Ранее возобновились регулярные пассажирские перевозки между США и Кубой.





Департамент транспорта США разрешил шести американским авиакомпаниям авиарейсы на Кубу. 3 мая в страну впервые за 50 лет прибыл круизный лайнер Соединенных Штатов.

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