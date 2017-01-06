Куба и США впервые за 50 лет заключили торговое соглашение
Куба впервые за 50 лет заключила договор с США на поставку легального экспортного груза. Об этом сообщает Reuters.
Кубинские власти подписали контракт на поставку 40 тонн кубинского угля, стоимость которого оценивается в $17 тыс.
Директор государственной компании Cubaexport Изабелла О'Райлли выразила надежду, что торговые отношения с США продлятся долгие годы. Она добавила, что могут быть подписаны контракты также на поставку кубинского меда или кофе.
В конце 2014 года Гавану посетил действующий президент США Барак Обама. После этого Штаты ослабили действие некоторых санкций против Кубы.
Reuters отмечает, что первая поставка по контракту запланирована на 18 января - за два дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Трамп в ходе предвыборной кампании угрожал приостановить нормализацию кубинско-американских отношений, "пока не получит условий получше".
Ранее возобновились регулярные пассажирские перевозки между США и Кубой.
Департамент транспорта США разрешил шести американским авиакомпаниям авиарейсы на Кубу. 3 мая в страну впервые за 50 лет прибыл круизный лайнер Соединенных Штатов.
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