МВФ улучшил прогноз дефицита текущего счета Украины на этот год

МВФ прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2017 году на уровне 3,3% ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2017 году на уровне 3,3% ВВП. Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном на официальном сайте.



Ранее, а именно в мае, МВФ прогнозировал, что этот показатель составит 3,6% ВВП.



В то же время Фонд ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины на следующий год с 2,9% до 3% ВВП. В 2019 году показатель останется на том же уровне.

МВФ сохранил свой прогноз роста ВВП Украины в этом и следующем годах - на 2% и 3,2%, соответственно. В 2019 году ожидается рост экономики Украины на 4%.

МВФ также сохранил прогноз инфляции в Украине на уровне 10% в текущем году и 7% - в 2018 году.

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