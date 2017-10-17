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МВФ проведет переговоры с Украиной в ближайшие дни

17.10.2017 12:28
Пресс-служба Нацбанка сообщает, что переговоры между МВФ и Украиной о следущем транше состоятся в ближайшее время
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) уверен в достижении прогресса в переговорах о получении Украиной очередного транша в рамках финансирования по программе расширенного финансирования EFF уже в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), ссылаясь на заявление главы Европейского департамента МВФ Пола Томсена в Вашингтоне.

Представитель Фонда положительно оценил успехи НБУ в поддержке макрофинансовой стабильности в Украине.

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий отметил, что в Украине невозможен устойчивый и высокий экономический рост без преобразований в рамках программы сотрудничества с МВФ. "…программа с МВФ - это путь реформ, без которых невозможен устойчивый и высокий экономический рост. Поэтому это в интересах Украины и в дальнейшем идти по программе с МВФ", - подчеркнул Смолий.

Ранее министр финансов Александр Данилюк говорил, что Украина сохраняет приверженность программе МВФ и ожидает, что следующий транш в ее рамках будет выделен до конца этого года.

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По прогнозам НБУ, до конца этого года Украина получит $2 млрд от МВФ.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, МВФ
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