Нацбанк прогнозирует, что в октябре инфляция в годовом выражении может замедлиться

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления инфляции в октябре по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом и.о. председателя НБУ Яков Смолий рассказал Укринформу.



"Мы ожидаем, что инфляция в октябре, по сравнению с этим же периодом прошлого года, должна замедлиться, поскольку в прошлом году причиной для существенного скачка было повышение тарифов на коммунальные услуги, чего не предполагается сейчас", - объяснил Смолий.



Риски значительного отклонения уровня инфляции от целевого значения все же остаются, добавил он.



Смолий сообщил, что подорожание сырых продуктов питания, а также низкая урожайность из-за весенних заморозков, создали предпосылки того, что инфляция к концу года может вообще выйти за рамки целевого диапазона. Кроме того Украина существенно увеличила экспорт, в то время как производство увеличивалось не равноценно. Особенно, по словам и.о. главы НБУ, это отразилось на молочно-мясной группе товаров.



Вместе с тем, Нацбанк ожидает, что уже в первом полугодии 2018 года инфляция вернется к центральному значению целевого коридора.



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