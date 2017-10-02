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Госбюджет на 1 сентября сведен с профицитом 38,5 млрд грн

02.10.2017 11:40
Доходы госбюджета за восемь месяцев этого года составили 527,6 млрд грн, расходы – 489 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный бюджет Украины за январь-август 2017 выполнен с профицитом на уровне 38,47. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

Регулятор отмечает, что за аналогичный период прошлого года госбюджета был выполнен с дефицитом 42,94 млрд грн.

Доходы госбюджета за восемь месяцев этого года составили 527,59 млрд грн, расходы - 489,08 млрд грн, уточняет НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Госбюджет
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