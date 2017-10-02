Госбюджет на 1 сентября сведен с профицитом 38,5 млрд грн

Доходы госбюджета за восемь месяцев этого года составили 527,6 млрд грн, расходы – 489 млрд грн

Государственный бюджет Украины за январь-август 2017 выполнен с профицитом на уровне 38,47. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Регулятор отмечает, что за аналогичный период прошлого года госбюджета был выполнен с дефицитом 42,94 млрд грн.



Доходы госбюджета за восемь месяцев этого года составили 527,59 млрд грн, расходы - 489,08 млрд грн, уточняет НБУ.



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