Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 20 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,51/26,53*, к 12:00 котировки составили 26,54/26,555

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные - 26,555.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4611/0,4620, к 12:00 котировки составили 0,4608/0,4613.



Торги по евро начались с котировок 31,3321/31,3531, к 12:00 котировки составили 31,3251/31,3428.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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