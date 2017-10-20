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Рева: Средняя пенсия в Украине выросла на 560 грн

20.10.2017 14:49
По словам минастра социальной политики, средний размер пенсии в Украине после перерасчета вырос на 560 грн
Андрей Рева

Средний размер пенсии в Украине после перерасчета вырос на 560 грн до 2447 грн. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в Верховной Раде сегодня, 20 октября.

"С 11 октября вступили в действие положения, касающиеся перерасчета пенсий. Из общего количества пенсионеров, 11,7 млн лиц, размер пенсии повышен для 10,5 млн, или 90% от общего количества пенсионеров", - сказал министр.

"Не пересчитаны пенсии около 900 тыс. человек, которые получают пенсии по специальным законам, то есть речь идет о народных депутатах, государственных служащих…, а также тем категориям граждан, которым пенсии были назначены в 2015-2017 годах", - уточнил Рева. По словам министра, средний размер пенсий после перерасчета вырос на 559 грн 78 коп - до 2446 грн 56 коп.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Рева
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