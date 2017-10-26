Оснований для отказа от российского рубля нет - НБУ

Обращение российских рублей в Украине обусловлено спросом и предложением на эту валюту, объясняют в НБУ

Основания для отказа от оборота российского рубля в Украине отсутствуют. Об этом заместитель председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий сообщил сегодня, 26 октября.



"Несколько недель назад НБУ запретил обменным пунктам уполномоченных банков принимать российские рубли с изображением украинских (оккупированных страной-агрессором - ред.) территорий… В настоящее время у нас нет никаких планов по дальнейшему запрету хождения наличных российских рублей на территории Украины", - сказал Чурий.



Он добавил, что обращение российских рублей в Украине обусловлено спросом и предложением на эту валюту.

Ранее НБУ запретил операции с деньгами с изображением объектов, расположенных на оккупированных страной-агрессором административно-территориальных единицах Украины.



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