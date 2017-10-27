Обуздать инфляцию. Почему НБУ повысил учетную ставку

На позицию НБУ повлияло решение МВФ отложить очередной транш до следующего года

Нацбанк впервые за два года ужесточил монетарную политику, повысив учетную ставку до 13,5%. Начиная с мая этого года ставка сохранялась на уровне 12,5%. Для рынка это стало неожиданностью: опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты ожидали, что регулятор и в этот раз оставит ставку на прежнем уровне.



Повышая ставку, НБУ признал, что в этом году цель по инфляции (8±2%) выполнить не удастся. Регулятор ухудшил свой июльский прогноз роста индекса потребительских цен на конец года: 12,2%, вместо прежних 9,1%.



Задача Нацбанка на 2018 год осталась прежней - выйти на уровень потребительской инфляции в диапазоне 6±2%. Базовый прогноз на конец следующего года - 7,3%. Повышение ставки связано именно с этим - рыночных причин для замедления темпов роста цен до целевого диапазона в НБУ не видят, говорит и.о. главы регулятора Яков Смолий. Ситуация в экономике пока не позволяет думать о снижении ставки ранее третьего квартала 2018 года, отмечают в НБУ.



Рисков добавляет "проблема МВФ". Несмотря на то, что миссия Фонда посетит Украину в ноябре, новый транш на 2 млрд откладывается минимум до первого квартала следующего года.



LIGA.net разбиралась в логике решений НБУ.



Транша не будет

НБУ сохранил на прежнем уровне прогноз инфляции на 2019 год - 5%. Снизить инфляцию с текущих 16,4% поможет жесткая монетарная политика регулятора - ставку при необходимости могут вновь увеличить, отмечает Смолий.



"Мы видим риски, фундаментальное давление на инфляцию может усилиться, - говорит он. - Главное рыночное опасение - рост потребления на фоне повышающихся соцстандартов".

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Решения правительства о росте соцвыплат напрямую давят на инфляцию. Прогноз роста цен в 9,1% появился начале 2017 года вскоре после того, как регулятор скорректировал свою предыдущую оценку (8% индекса потребительских цен на конец года) из-за повышения минимальной зарплаты до 3 200 грн.



Второй ключевой момент, который зависит от решения правительства, - рост коммунальных тарифов для населения. Он напрямую связан с перспективами транша МВФ: Фонд по-прежнему настаивает на повышении потребительских цен на газ, Кабмин выступает против этого требования.



Нацбанк уже не надеется получить транш в этом году, но рассчитывает на поступления в первом квартале 2018-го, говорит замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. "По нашим оценкам, мы получим $2 млрд в начале 2018-го, еще $1,5 млрд - на протяжении года, - рассказывает Сологуб. - На 2019 год планов никаких нет, программа с МВФ заканчивается в марте 2019-го".



Альтернативным источником поступлений должно стать размещение евробондов. В НБУ рассчитывают привлечь по $1,5 млрд в 2018 и 2019 годах.



Корректировка прогнозов

Фактор внешнего финансирования повлиял и на прогноз НБУ в отношении золотовалютных резервов. Если раньше регулятор рассчитывал закончить год с резервами в $20 млрд, то нынешняя цель Нацбанка - $18,6 млрд.



"Я бы не стал драматизировать ситуацию, сейчас резервы охватывают 3,7 месяцев импорта и мы не видим причин, почему бы они сократились до конца года" - говорит Дмитрий Сологуб.



Больше всего от предыдущего плана объем резервов будет отставать в 2019 году. Прежний прогноз НБУ - $25,7 млрд, новый - $21,2 млрд. Снижение связано с выплатами по госдолгу - на это Нацбанк планирует потратить из резервов около $1 млрд.



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Ухудшился и прогноз по дефициту текущего счета платежного баланса ($4,2 млрд против $3,9 млрд ранее).



Единственный показател, где НБУ улучшил свои ожидания - темпы роста ВВП на этот год - 2,2% вместо 1,6%. В 2018-м экономика вырастет на 3,2% (прогноз не менялся), в 2019-м - на 3,5% (было 4%), считают в Нацбанке. Одной из причин умеренного роста должна стать учетная ставка.



"Высокая учетная ставка должна дать стимул для притока сбережений в банковский сектор и, следовательно, сдержать потребительский спрос, - говорит Яков Смолий. - Второе - повышение ставок делает более привлекательными финансовые инструменты в национальной валюте, что поддержит курс гривни".



Причины и следствия

За канцелярскими формулировками НБУ кроется ключевой месседж: без финансирования МВФ Украине будет непросто справиться с финансовыми вызовами ближайших нескольких лет.



"Успешное размещение бондов на $3 млрд не решило наших главных проблем по обслуживанию госдолга в 2018-2020 годах, - поясняет Дмитрий Сологуб. - И не решит: мы считаем, что привлекать финансирование нужно из комбинированных источников, как от международных фининститутов, так и от частных долговых инвесторов".



Проблема МВФ - это главная причина, по которой НБУ пошел на заметное повышение учетной ставки именно сейчас, говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

"Глобально, ситуация в экономике с момента последнего монетарного решения НБУ не изменилась. И без того было понятно, что их прогноз по инфляции уже не сбудется. - поясняет Паращий. - Что поменялось, так это ситуация с Фондом - стало окончательно понятно, что в этом году денег нам никто не даст".

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Есть еще одна серьезная причина, которая убирает "инфляционную" мотивацию на второй план и вынуждает НБУ действовать более оперативно. Сумма средств на Едином казначейском счете сейчас - больше 60 млрд грн, что почти на 10 млрд превышает ликвидность банковской системы, отмечает член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.



"Все эти деньги должны быть потрачены до конца 2017 года - говорит Шапран. - Это может создать большое давление на валютный рынок, к нему нужно готовиться, и рост ставки - один из шагов, направленных на откачку ненужной гривни с рынка".



Второй момент - инфляция (16,4% по итогам сентября) сейчас перекрывает даже повышенную учетную ставку. Это значит, что банки привлекают у НБУ деньги даже не бесплатно, а под отрицательный процент, говорит Шапран. "Оставить ставку на прежнем уровне означало бы сделать банкам слишком щедрый подарок на Рождество" - отмечает он.



Как жить дальше



Кроме ставки у НБУ нет других инструментов влияния на инфляцию, принимать какие-то дополнительные меры регулятор не намерен, говорит Дмитрий Сологуб.



Одним лишь повышением ставки Нацбанк не гарантирует, что проблема гривневого навеса на 60 млрд будет решена. Ставки 13,5% может оказаться просто недостаточно для того, чтобы лишняя ликвидность ушла с рынка в депозитные сертификаты НБУ, считает Александр Паращий.



"Они могли хотя бы на период повышенной ликвидности в системе открепить стоимость своих инструментов от ключевой ставки, - поясняет Паращий. - Если мы говорим о двухнедельных депсертификатах НБУ, то я не уверен, что ставка в 13,5% сейчас может заинтересовать рынок".

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Более глобальная проблема Нацбанка - коммуникация с другими органами государственной власти. Идеальный вариант для НБУ - Кабмин должен больше прислушивался к его мнению, когда принимает социально-ориентированные решения. "Аппетиты политиков неадекватны темпам экономического роста в 2017 году" - говорит Виталий Шапран.



Ход Нацбанка о повышении ставки стал действительно неожиданным для рынка. Возможно, таким образом регулятор напоминает Кабмину, что в экономике Украины по-прежнему не очень гладко, допускает Паращий. "Они как бы говорят всем остальным, что популизм и МВФ - наши главные проблемы. - поясняет он. - И давайте теперь вместе подумаем, как мы будем с ними жить дальше".

Сергей Шевчук