Минфин до конца года проведет два аукциона по валютным госбондам

21 ноября и 19 декабря Министерство финансов проведет два аукциона по размещению валютных гособлигаций

Министерство финансов до конца года планирует два аукциона по размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа.



Согласно графику на официальном сайте ведомства, ценные бумаги будут размещаться 21 ноября - сроком обращения 2,3 года и 19 декабря - на два года.



Минфин в четвертом квартале будет проводить раз в месяц аукционы по продаже пятилетних гривневых бумаг: 17 октября, 14 ноября и 5 декабря, а в остальные дни самыми длинными гривневыми облигациями будут трехлетние.



На каждом из аукционов Минфин будет предлагать облигации с погашением через шесть и 12 месяцев. Кроме того, за исключением дней размещения валютных госбондов, на продажу будут выставляться двухлетние гривневые ОВГЗ.



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