Из-за отсутствия согласия Нацбанка Минфин не смог разместить на депозите 5,5 млрд грн

Министерство финансов не смогло разместить 5,5 млрд грн на депозите из-за отсутствия согласия Национального банка Украины (НБУ). Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.



"Конкурс по размещению временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах (в соответствии с заявкой о размещении бюджетных средств в национальной валюте на депозитных счетах от 21 сентября 2017 года) не состоялся в связи с отсутствием согласия Национального банка", - говорится в сообщении.



21 сентября министерство объявило о размещении на депозитных счетах банков бюджетных средств на 5,5 млрд грн сроком до 25 декабря этого года на условиях выдачи средств по первому требованию.



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