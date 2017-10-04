Минфин не смог разместить на депозите 5,5 млрд грн
Министерство финансов не смогло разместить 5,5 млрд грн на депозите из-за отсутствия согласия Национального банка Украины (НБУ). Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.
"Конкурс по размещению временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах (в соответствии с заявкой о размещении бюджетных средств в национальной валюте на депозитных счетах от 21 сентября 2017 года) не состоялся в связи с отсутствием согласия Национального банка", - говорится в сообщении.
21 сентября министерство объявило о размещении на депозитных счетах банков бюджетных средств на 5,5 млрд грн сроком до 25 декабря этого года на условиях выдачи средств по первому требованию.
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