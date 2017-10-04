 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.50  26.75   EUR:  31.04  31.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Минфин не смог разместить на депозите 5,5 млрд грн

04.10.2017 10:35
Из-за отсутствия согласия Нацбанка Минфин не смог разместить на депозите 5,5 млрд грн

Министерство финансов не смогло разместить 5,5 млрд грн на депозите из-за отсутствия согласия Национального банка Украины (НБУ). Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.

"Конкурс по размещению временно свободных средств единого казначейского счета и средств валютных счетов государственного бюджета на депозитных счетах (в соответствии с заявкой о размещении бюджетных средств в национальной валюте на депозитных счетах от 21 сентября 2017 года) не состоялся в связи с отсутствием согласия Национального банка", - говорится в сообщении.

21 сентября министерство объявило о размещении на депозитных счетах банков бюджетных средств на 5,5 млрд грн сроком до 25 декабря этого года на условиях выдачи средств по первому требованию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Министерство финансов, Депозит
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров