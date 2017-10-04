Кабмин одобрил замену налога на прибыль

Правительство предварительно одобрило замену налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал

Кабинет министров предварительно одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс.



Кабмин решил направить это решение на рассмотрение в Национальном совете реформ.



Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что после введения законопроекта в действие с 2018 года, он может привести к снижению доходов в государственный бюджет на 40 млрд грн.



Министр финансов Александр Данилюк сказал, что Минфин видит возможности компенсировать возможные потери от введения такого решения за счет снижения налогов.



"Введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль станет стимулом для бизнеса реинвестировать средства в производство и развитие. Это также упростит правила налогообложения и процедуру администрирования и улучшит инвестиционный климат в стране. Однако следует отметить, что реализация норм законопроекта в 2018 году приведет к потерям государственного бюджета в сумме 26 млрд грн и местных бюджетов - 5,4 млрд грн", - сообщает пресс-служба Минфина.









Ведомство называет возможные пути компенсации бюджетных потерь - значительное повышение ставок налогов или сокращения расходов. Сам Минфин категорически против повышения ставок налогов и считает единственным путем для поиска компенсаторов сокращение государственных расходов и более эффективное использование бюджетных средств.



Крупные плательщики за первое полугодие 2017 года задекларировали налог на прибыль в сумме 32,4 млрд грн, что на 10,4 млрд грн, или на 47%, больше фактических начислений за первое полугодие 2016 года.



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