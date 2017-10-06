Сезонный взлет: почему дорожает доллар

С начала осени курс гривни снизился на 5%. Уменьшить колебания может поддержка НБУ

После летнего укрепления, курс гривни снова пошел вниз. С начала осени официальный средневзвешенный курс доллара вырос на 4% до 26,8 грн/$. Средний курс продажи наличной валюты с начала сентября вырос на 5%. В начале октября доллар в банковских обменниках можно в среднем купить за 27,12 грн/$. Курс покупки и продажи доллара на межбанке также вырос на 4%, вчера торги закрылись котировками 26,83/26,79 грн/$.

По версии Национального банка, падение курса гривни связано с ростом спроса на иностранную валюту со стороны энерготрейдеров. Для сглаживания колебаний на валютном рынке, регулятор за осень провел 6 аукционов и продал банкам $150 млн.

С чем связано осеннее падение курса гривни, и как долго оно будет продолжаться, выясняла LIGA.net.



Сезонные факторы



Осенью доллар традиционно дорожает. Причины сезонной девальвации нацвалюты в оживлении деловой активности и закупке энергоносителей перед отопительным сезоном. "Энергетический импорт, который формирует почти четверть общего импорта, сезонно возрастает. В то же время активность экспортных рынков металлургии, химии, промышленного производства и АПК, наоборот, сезонно снижается. Такая двусторонняя динамика негативна для торгового баланса и притока валюты в страну", - объясняет Олег Куринной, директор казначейства банка Кредит Днепр.



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Закрытие бюджетного года обычно сопровождается увеличением гривневой массы. "Мы допускаем контролируемую согласованную девальвацию, в связи с тем, что для выполнения бюджета важно максимизировать объем поступлений от экспортеров на конец года", - говорит Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating.



Курс гривни испытывает давление не только внутренних факторов. "Самый главный из них - это глобальное укрепление доллара США в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. С высокой вероятностью в декабре ставка будет повышена, что провоцирует рост доходности американских облигаций и способствует спросу на доллар, который уходит из развивающихся и пограничных рынков", - говорит Андрей Шевчишин, говорит старший аналитик Forex Club.



В октябре курс продажи доллара в банковских обменниках уже преодолел 27 грн/$. Разрыв между безналичным и наличным рынками объясняется ажиотажным спросом и спекулятивной составляющей, говорят собеседники LIGA.net.



Осторожный прогноз



Будет ли доллар дорожать дальше? По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в 2017 году составит от 26 грн/$ до 29 грн/$. В конце года МЭРТ прогнозирует курс 27,9 грн/$.

Опрошенные LIGA.net эксперты считают, что объективных причин для резкой девальвации гривни нет, но допускают небольшое проседание. Активная поддержка рынка регулятором может минимизировать колебания. "Курс будет иметь тенденцию к ослаблению, хотя темпы спада, вероятно, замедлятся, и будут коррелировать с общемировой тенденцией. Сдерживающим фактором для курса может ужесточение денежной политики НБУ", - говорит Шевчишин.



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Но под конец года гривна традиционно оказывается под давлением. "В нашем базовом сценарии заложен средний курс 28,5 грн/$. Ситуация на валютном рынке крайне волатильная и мы допускаем более существенное ослабление валюты", - говорит Виктор Шулик.



"Закупка газа является объективным фактором, поэтому, давление на гривню в зимний период будет нарастать. При сохранении текущей динамики можно прогнозировать стоимость доллара в отношении гривни на уровне 27,9 - 28,2 грн/$", - считает аналитик Альпари Максим Пархоменко



"При отсутствии макроэкономических и политических шоков курс гривни до конца года не выйдет за среднегодовой бюджетный параметр - 27,2 грн/$", - считает Олег Куренной.