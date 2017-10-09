Министр финансов Германии: Миру грозят новые "пузыри" на рынках
Программы количественного смягчения могут создать новые "пузыри" на рынках по всему миру. Об этом рассказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью Financial Times.
По словам Шойбле, у финансовой системы еврозоны сейчас два основных риска - накачка ликвидностью со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и "плохие кредиты", накопленные со времен последнего кризиса валютного союза.
"Экономисты по всему миру обеспокоены аккумуляцией все больше ликвидности и ростом государственных и частных долгов. И я тоже этим обеспокоен", - сказал Шойбле.
В скором времени он оставит должность министра финансов, чтобы стать спикером Бундестага, напоминает FT.
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