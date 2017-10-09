Министр финансов Германии: Миру грозят новые "пузыри" на рынках

Накачивание рынков деньгами со стороны центробанков усиливает риск появления новых "пузырей", предупредил Вольфганг Шойбле

Программы количественного смягчения могут создать новые "пузыри" на рынках по всему миру. Об этом рассказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью Financial Times.



По словам Шойбле, у финансовой системы еврозоны сейчас два основных риска - накачка ликвидностью со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и "плохие кредиты", накопленные со времен последнего кризиса валютного союза.



"Экономисты по всему миру обеспокоены аккумуляцией все больше ликвидности и ростом государственных и частных долгов. И я тоже этим обеспокоен", - сказал Шойбле.



В скором времени он оставит должность министра финансов, чтобы стать спикером Бундестага, напоминает FT.





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