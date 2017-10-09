Украина ожидает транша от МВФ до конца года - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк летит на переговоры с МВФ

Украина сохраняет приверженность программе помощи Международного валютного фонда (МВФ) и ожидает, что следующий транш в ее рамках будет выделен до конца этого года. Об этом министр финансов Александр Данилюк рассказал Reuters.



На этой неделе Данилюк отправится в Вашингтон на переговоры с МВФ.



Министр отметил, что Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы.



"Наша цель - успешно завершить программу в 2018 году", - заключил Александр Данилюк.

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Приезд основной миссии МВФ откладывается из-за отсутствия прогресса в вопросе назначения главы Национального банка Украины (НБУ) вместо Валерии Гонтаревой.



По прогнозам НБУ, до конца этого года Украина получит $2 млрд от МВФ.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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