 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Standard & Poor's спрогнозировал курс гривни до 2020 года

13.11.2017 13:18
По прогнозам Standard & Poor's, к концу этого года курс снизится до 26,9 грн/долл, в 2020 году может составить 27,5 грн/долл
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует падение курса гривни на протяжении 2017-2019 годов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

К концу 2017 года курс национальной валюты Украины составит 26,9 грн/долл и в дальнейшем снизится до 27,3 грн/долл в 2018 году, прогнозирует S&P. В 2019-2020 гг. курс может составить 27,5 грн/долл.

Standard & Poor's подтвердил долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне B-, краткосрочный суверенный рейтинг ​в национальной и иностранной валютах подтвержден на уровне В. Прогноз по рейтингам - "стабильный".

Эксперты S&P ожидают, что Верховная Рада сможет провести ключевые реформы, тем самым выполнив обязательства перед Международным валютным фондом и получив от него новый транш. При этом S&P не ожидает, что это произойдет до начала следующего года.

Гривня за октябрь подешевела к доллару США по официальному курсу на 1,3%.

Читайте также: Бюджет на девальвацию. Как местные власти могут обвалить гривню

В конце сентября в Министерстве экономического развития и торговли сообщали, что курс на конец этого года может составить 27,9 грн/долл.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Standard & Poor's, Курс гривни
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров