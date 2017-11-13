Standard & Poor's спрогнозировал курс гривни до 2020 года
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует падение курса гривни на протяжении 2017-2019 годов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте агентства.
К концу 2017 года курс национальной валюты Украины составит 26,9 грн/долл и в дальнейшем снизится до 27,3 грн/долл в 2018 году, прогнозирует S&P. В 2019-2020 гг. курс может составить 27,5 грн/долл.
Standard & Poor's подтвердил долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне B-, краткосрочный суверенный рейтинг в национальной и иностранной валютах подтвержден на уровне В. Прогноз по рейтингам - "стабильный".
Эксперты S&P ожидают, что Верховная Рада сможет провести ключевые реформы, тем самым выполнив обязательства перед Международным валютным фондом и получив от него новый транш. При этом S&P не ожидает, что это произойдет до начала следующего года.
Гривня за октябрь подешевела к доллару США по официальному курсу на 1,3%.
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В конце сентября в Министерстве экономического развития и торговли сообщали, что курс на конец этого года может составить 27,9 грн/долл.
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