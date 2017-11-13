Межбанк закрылся котировками доллара 26,49/26,51

В понедельник, 13 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,48/26,50, к закрытию котировки составили 26,49/26,51

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,47, максимальные - 26,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,49, максимальные - 26,51.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4472/0,4481, к закрытию котировки составили 0,4450/0,4459.



Торги по евро начались с котировок 30,8370/30,8549, к закрытию котировки составили 30,8952/30,9159.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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