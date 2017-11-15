Кабмин не одобрил депутатский законопроект о налоговых накладных

Законопроект о модификации системы остановки регистрации налоговых накладных получил отрицательное заключение КМУ

Кабинет министров предоставил отрицательное заключение по законопроекту о модификации системы остановки регистрации налоговых накладных, разработанного комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и продолжение тестового режима системы остановки регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. В то же время, в заключении указано, "что главной целью внедрения системы остановки регистрации налоговых накладных является ликвидация возможности использования недобросовестными плательщиками НДС схем уклонения от налогообложения".

"Сейчас главным критерием, согласно которому происходит приостановление налоговых накладных в Реестре, является проверка на наличие признаков рисков искусственного уменьшения налоговых обязательств. Сейчас приостанавливается лишь 0,3% поданных налоговых накладных. Также Минфин и ДФС постоянно мониторят критерии и оперативно дорабатывают их, если возникает такая необходимость", - сообщили в министерстве.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины также предоставило ряд замечаний к законопроекту комитета в своем заключении от 2 октября 2017 г.

Обеспокоенность относительно возможности принятия этого законопроекта и его негативных последствий для добросовестных налогоплательщиков выразили бизнес-ассоциации Американская торговая палата, Европейская бизнес ассоциация, Украинская зерновая ассоциация, Коалиция за детенизацию, Союз украинских предпринимателей. Замечания относительно принятия документа выразил МВФ.

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В Министерстве финансов перечислили риски, которые несет этот законопроект.

Во-первых, создается параллельный механизм, который имеет большие коррупционные риски, когда региональная налоговая "по собственному желанию" может остановить налоговую накладную.

Во-вторых, утверждение критериев на уровне ГФС - это потенциальный риск для злоупотреблений с критериями и конфликта интересов.

В-третьих, отмена автоматической системы остановки регистрации налоговых накладных с признаками фиктивности приведет к прямым потерям бюджета.

В-четвертых, возвращение к ручной остановке регистрации налоговых накладных - это срыв автоматического возмещения НДС.

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