Курсы валют НБУ на 02.11.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 2 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2687,8403 грн за $100;

3121,1202 грн за 100 евро;

4,6218 грн за 10 руб РФ.



На 1 ноября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2686,2019 грн за $100;

3126,2018 грн за 100 евро;

4,6220 грн за 10 руб РФ.



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