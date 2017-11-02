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Остаток средств на Едином казначейском счете резко сократился

02.11.2017 08:59
По данным Госказначейства, остаток средств на ЕКС за месяц сократился на 11,47 млрд грн

Остаток средства на Едином казначейском счете на 1 ноября составил 48,56 млрд грн. Это на 11,5 млрд грн меньше показателя на 1 октября текущего года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

Напомним, остаток средства на ЕКС на 1 октября составил 60 млрд грн, что на 3,1 млрд грн меньше показателя в 63,2 млрд грн на 1 сентября.

По данным Госказначейства, на 1 ноября 2016 года остаток средств на ЕКС составлял 15,87 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госказначейство
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