Остаток средств на Едином казначейском счете резко сократился
Остаток средства на Едином казначейском счете на 1 ноября составил 48,56 млрд грн. Это на 11,5 млрд грн меньше показателя на 1 октября текущего года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.
Напомним, остаток средства на ЕКС на 1 октября составил 60 млрд грн, что на 3,1 млрд грн меньше показателя в 63,2 млрд грн на 1 сентября.
По данным Госказначейства, на 1 ноября 2016 года остаток средств на ЕКС составлял 15,87 млрд грн.
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