Остаток средств на Едином казначейском счете резко сократился

По данным Госказначейства, остаток средств на ЕКС за месяц сократился на 11,47 млрд грн

Остаток средства на Едином казначейском счете на 1 ноября составил 48,56 млрд грн. Это на 11,5 млрд грн меньше показателя на 1 октября текущего года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

Напомним, остаток средства на ЕКС на 1 октября составил 60 млрд грн, что на 3,1 млрд грн меньше показателя в 63,2 млрд грн на 1 сентября.

По данным Госказначейства, на 1 ноября 2016 года остаток средств на ЕКС составлял 15,87 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.