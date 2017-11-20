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Налоговые поступления от крупного бизнеса выросли на 20%

20.11.2017 15:26
По данным ГФС, за 10 месяцев текущего года крупный бизнес обеспечил поступления в госбюджет в размере 211 млрд грн
Фото - iStock/Global Images Ukraine

За 10 месяцев текущего года Офис крупных налогоплательщиков ГФС обеспечил сбор платежей в госбюджет в размере 211 млрд грн. Это на 20% превышает показатель соответствующего периода 2016 года.

Как сообщает пресс-служба ГФС, в октябре было собрано 17 млрд грн, что почти на 11% больше, чем в октябре прошлого года.

"С начала года доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, составила 57,4% от общего сбора в госбюджет налоговых платежей по Украине", - сказано в сообщении.

Наибольшие поступления в разрезе основных налогов приходятся на НДС - 93,7 млрд грн. Это на 21%, или на 6,1 млрд грн больше, чем в январе-октябре 2016 года.

Поступления с налога на прибыль предприятий составили 37,9 млрд грн, что на 33%, или на 9,5 млрд грн больше. Поступления от акцизного налога достигли 52,7 млрд грн, что на 20%, или на 8,9 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: налоги, Госбюджет, ГФС
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