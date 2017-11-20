Налоговые поступления от крупного бизнеса выросли на 20%
За 10 месяцев текущего года Офис крупных налогоплательщиков ГФС обеспечил сбор платежей в госбюджет в размере 211 млрд грн. Это на 20% превышает показатель соответствующего периода 2016 года.
Как сообщает пресс-служба ГФС, в октябре было собрано 17 млрд грн, что почти на 11% больше, чем в октябре прошлого года.
"С начала года доля налоговых платежей от крупного бизнеса, который обслуживается Офисом, составила 57,4% от общего сбора в госбюджет налоговых платежей по Украине", - сказано в сообщении.
Наибольшие поступления в разрезе основных налогов приходятся на НДС - 93,7 млрд грн. Это на 21%, или на 6,1 млрд грн больше, чем в январе-октябре 2016 года.
Поступления с налога на прибыль предприятий составили 37,9 млрд грн, что на 33%, или на 9,5 млрд грн больше. Поступления от акцизного налога достигли 52,7 млрд грн, что на 20%, или на 8,9 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Налоговые поступления от крупного бизнеса выросли на 20% 15:26
- МВФ о работе в Украине: проект госбюджета пока не согласован 11:48
- Суверенные рейтинги Индии выросли впервые за 14 лет 11:04
- Россия не против продать "долг Януковича" третьей стране 14:17
- НБУ предложил отказаться от монет и округлить суммы в чеках 11:13
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus