Украина поднялась с 84 на 41 место в рейтинге налогообложения
Украина поднялась в рейтинге "Налогообложение 2018" на 43 позицию из 190 стран, улучшив свой предыдущий показатель почти в два раза: в 2016 году - 84 место. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба PwC Ukraine.
"Украина - единственная из стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая в 2016 году существенно уменьшила налоговые ставки. В частности, уменьшение ставки ЕСВ привело к ослаблению налоговой нагрузки на бизнес. В сравнении с другими странами, в Украине относительно простые процедуры внесения исправлений в налоговые декларации и возмещения НДС по экспортным операциям. В 2016 году представители бизнеса привыкли к сближению правил налогового и бухгалтерского учета и продолжили подавать налоговую отчетность в электронном виде", - отметил партнер PwC Украина Вячеслав Власов.
Согласно PwC, общая налоговая нагрузка в Украине составляет 37,8%, в ЕС - 40,5%, общий мировой показатель - 39,6%. Количество налоговых платежей в год - пять, в ЕС - 12, средний показатель в мире - 24.
Подготовка и подача налоговой отчетности в Украине в среднем занимает 327,5 ч в год, в ЕС - 161 ч, общий мировой - 240 ч.
"Это исследование уделяет особое внимание тому, как цифровая революция меняет множество аспектов уплаты налогов, в частности в контексте методов, которые использует компания для учета и оплаты налогов, порядка взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, процедуры выбора консалтинговых компаний для проведения аудита и способов его проведения", - отмечают в PwC Ukraine.
В PwC Ukraine отметили, что в 2012 году Украина находилась в конце рейтинга.
Исследование "Налогообложение 2018" - совместный ежегодный проект группы Всемирного банка и компании PwC, которое является одним из составляющих исследования Doing Business.
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