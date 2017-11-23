Кабмин одолжил $500 млн на строительство жилья

Китайский национальный генподрядчик победителем в конкурсе Госипотеки на привлечение займа для финансирования проекта по обеспечению жильем

Кабинет министров взял кредит в $500 млн на преодоление "квартирной очереди", а также строительства квартир для военных и переселенцев. Об этом, как пишет ЭП, сообщили в Государственном ипотечном учреждении.

Победителем конкурса Государственного ипотечного учреждения на привлечение займа для финансирования проекта по обеспечению жильем стал китайский национальный генподрядчик.

Срок привлечения кредита - 15 лет. Эффективная ставка по кредиту - 4,5% годовых.

Кредитные средства будут обеспечены государственными гарантиями, предусмотренными в государственном бюджете.

ГИУ выступает в качестве заемщика в этом проекте, контроль за целевым использованием кредитных средств осуществляет кредитор (китайская сторона).

Проект предусматривает два направления финансирования - на приобретение жилья и на финансирование строительства жилья. Реализация этих направлений будет проводиться в соответствии с полученными от министерств заявками.

Вместе с тем, частные лица смогут самостоятельно подавать заявки на приобретение жилья на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга. Заявку можно будет подать через партнеров ГИУ, перечень которых обещают обнародовать позже.

Проект не предусматривает задействование граждан в качестве инвесторов строительства из-за "негативного опыта по использованию инвестиционных средств граждан". Однако физлица могут стать покупателями или потребителями услуг по финансовому лизингу готового жилья.

Вместе с этим, приоритетом станет обеспечение жильем участников АТО, военнослужащих, полицейских, госслужащих и вынужденных переселенцев.

Полный объем кредитных средств предполагается получить в течение 2 лет.

Приобретение готового жилья и отбор объектов для достройки будет осуществляться на конкурсной основе через систему Prozorro.

Ранее сообщалось, что Государственное ипотечное учреждение получит возможность для внедрения программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга.

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