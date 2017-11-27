ГФС выявила сомнительные операции на 6 млрд грн
Офис крупных налогоплательщиков при Государственной фискальной службе (ГФС) в январе-сентябре благодаря мониторингу рисковых транзакций во время кампании декларирования текущих налоговых обязательств по НДС выявил сомнительные операции на 6 млрд грн.
В основном это бестоварные сделки, генерируемые предприятиями - так называемыми "встречными транзитами", которые занимаются подменой товарных позиций. Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг, отмечает ГФС. Через сеть транзитных предприятий они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей.
По имеющимся данным, в результате прекращения формирования кредита на сумму в 6 млрд грн удалось не допустить прямых бюджетных потерь на сумму почти в 1,2 млрд грн.
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