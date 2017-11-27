С начала года НБУ купил на валютном аукционе более $1 млрд

НБУ будет еженедельно публиковать результаты проведения валютных интервенций в формате запроса лучшего курса

С начала года объем продаж Национальным банком Украины (НБУ) валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса составил $154 млн, объем покупки - $1,04 млрд. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



НБУ начинает еженедельную публикацию результатов проведения валютных интервенций в формате запроса лучшего курса с целью повышения прозрачности деятельности на межбанковском валютном рынке.



Валютные интервенции этой формы осуществляются с осени прошлого года с целью оперативного реагирования на изменения ситуации на валютном рынке путем запроса по цене на покупку/продажу иностранной валюты у субъектов рынка через торгово-информационные системы и заключения соглашений с банком, который предложил лучшую цену. Согласно обнародованным критериям отбора, в этой валютной интервенции НБУ могут принимать участие 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем критериям: - объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%); - объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%); - объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).



Такие критерии дают возможность отобрать из действующих 87 банков те 20 финансовых учреждений, удельный вес которых в общем объеме операций на межбанковском валютном рынке превышает 70%. Перечень банков-участников интервенции публикуется в начале каждого квартала.



До сих пор данные по объемам проведенных интервенций в форме запроса лучшего курса публиковались в пресс-релизах НБУ о состоянии международных резервов Украины по итогам предыдущего месяца.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.