МВФ: Украине нужны стимулы для более позднего выхода на пенсию

Международный валютный фонд до сих пор в процессе оценки пенсионной реформы

Международный валютный фонд (МВФ) все еще анализирует принятую Верховной Радой в начале ноября пенсионную реформу на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию и, соответственно, большего объема взносов в Пенсионный фонд. Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"МВФ до сих пор в процессе оценки реформы. Чем мы обеспокоены, так это необходимостью наличия стимулов для людей выходить на пенсию позднее", - сказал Люнгман.

По словам представителя Фонда, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества.

В МВФ считают, что для этого нужно обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, следующий транш МВФ может составить $1,9 млрд.

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