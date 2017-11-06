Paradise Papers: супер-богачи держат в офшорах 8 трлн евро
Самые богатые люди планеты держат в офшорах около 8 трлн евро. Об этом пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на так называемые Paradise Papers (Файлы с райских островов), которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований.
Богачи "припарковали" в налоговых оазисах 7,9 трлн евро. В материалах расследования сказано, что более 600 млрд евро в год перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ. Немецкое издание отмечает, что этих средств хватило бы, чтобы кормить в течение 61 года всех, кто страдает от голода на планете, выдать каждому человеку на Земле по 1 тыс. евро, отправить минимум на 4,5 года в школу детей, которые не имеют доступа к образованию.
5 ноября 400 журналистов из 67 странах одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов. Информация опубликована на сайте Международного консорциума журналистских расследований.
Весной 2017 года авторы проекта Panama Papers, участники Международного консорциума журналистов-расследователей совместно с Центром расследований коррупции и организованной преступности получили доступ к новым документам и собрали данные о владельцах оффшорных компаний из 20 юрисдикций, которые расположены в основном на экзотических островах.
Журналисты раскрыли новые схемы уклонения политиков от уплаты налогов, проанализировав около 13,4 миллиона секретных документов. Утечка документов, как предполагается, произошла из юридической компании Appleby на Бермудских островах, занимающейся офшорами.
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