Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 6 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, не изменился и составляет 26,817 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,37 коп - до 27,0500 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,97 грн.



Средний курс покупки евро упал на 8,95 коп и составляет 31,0405 грн, средний курс продажи - упал на 3,27 коп до 31,5760 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,49 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,6 коп и составляет 4,197 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,7 коп до 4,625 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8170 27,0500 0,4197 0,4625 31,0405 31,5760 Медиана 26,8050 27,0500 0,4400 0,4620 31,1000 31,5450

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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