Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,37 коп - до 27,0500 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,97 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,95 коп и составляет 31,0405 грн, средний курс продажи - упал на 3,27 коп до 31,5760 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,49 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,6 коп и составляет 4,197 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,7 коп до 4,625 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8170
|
27,0500
|
0,4197
|
0,4625
|
31,0405
|
31,5760
|
Медиана
|
26,8050
|
27,0500
|
0,4400
|
0,4620
|
31,1000
|
31,5450
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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