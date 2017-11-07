Фонд гарантирования продал активы 38 банков-банкротов

ФГВФЛ продал активы 38 ликвидируемых банков на 146,02 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на прошлой неделе продал активы 38 ликвидируемых банков на общую сумму 146,02 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Из этой суммы на 116,95 млн грн пришлись на права требования по кредитам, а 28,09 млн грн - на основных средств банков.



Кроме того, 0,78 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков. Остальная сумма - 0,20 млн грн - получена от продажи прочих активов (картин, монет и тому подобное).



В частности ФГВФЛ продал активы банка Форум на общую сумму 80,82 млн грн; кредиты ВБР - на 16,12 млн грн; права требования по кредитам и основные средства Фидобанка на сумму 11,4 млн грн; права требования по кредитам и основные средства Дельта Банка на сумму 6,08 млн грн; основные средства банка Столичный на 4,6 млн грн.



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