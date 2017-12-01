ЕC не выделит Украине транш по программе макрофинансовой помощи

Украина не получит третий транш макрофинансовой помощи от ЕС по программе 2015 года из-за невыполнения нескольких условий

Европейская комиссия (ЕК) не выплатит третий транш макрофинансовой помощи Украине в размере €600 млн в рамках утвержденной в 2015 году программы. Об этом ЕК сообщает на официальном сайте.



Украина получила два транша макрофинансовой помощи на общую сумму €1,2 млрд из предусмотренных программой €1,8 млрд. Срок этой программы истекает в начале января 2018 года.



Еврокомиссия отмечает, что Украина выполнила большую часть обязательств. Среди них - важные меры по повышению прозрачности управления госфинансами; запуск судебной и административной реформ; прогресс в реформе энергетического сектора в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты.



Но четыре обязательства, являющиеся условием для выделения третьего транша, до сих пор не выполнены.



"На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед", - гласит заявление ЕК.



28 ноября министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил, что Украина намерена привлечь €1,8 млрд в рамках новой программы макрофинансовой помощи Евросоюза.



Президент Петр Порошенко 24 ноября сообщил о договоренности с Еврокомиссией о выделении Украине макрофинансовой помощи на 2018 и 2019 годы. Позже в тот же день стало известно, что сумма помощи составит €1,8 млрд.



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