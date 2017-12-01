Порошенко поддержал упразднение налога на прибыль

Президент Украины убежден, что налог на прибыль нужно заменить налогом на выведенный капитал

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом глава государства сказал на брифинге сегодня, 1 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.



"Есть ли риски, что поступления в государственный бюджет сократятся? Есть, и мы четко их понимаем и можем предусмотреть соответствующие компенсаторы для того, чтобы не пострадал государственный бюджет, социальные программы", - отметил Порошенко.



По мнению президента, дело не только в стимулировании инвестиций, а также в антикоррупционном эффекте такого решения, упрощении ведения бизнеса и ряде других важных положительных результатов. В честности, сокрытие прибыли и рисование фиктивных убытков потеряет смысл.



"Это мощная инъекция для того, чтобы стимулировать экономический рост", - отметил Порошенко.



Потери первого года внедрения нового налога составят от 20 до 23 млрд грн, добавил он.



Ориентировочная дата введения налога - 1 января 2019.



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