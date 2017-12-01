Порошенко поддержал упразднение налога на прибыль
Президент Украины Петр Порошенко поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом глава государства сказал на брифинге сегодня, 1 декабря, сообщает телеканал 112 Украина.
"Есть ли риски, что поступления в государственный бюджет сократятся? Есть, и мы четко их понимаем и можем предусмотреть соответствующие компенсаторы для того, чтобы не пострадал государственный бюджет, социальные программы", - отметил Порошенко.
По мнению президента, дело не только в стимулировании инвестиций, а также в антикоррупционном эффекте такого решения, упрощении ведения бизнеса и ряде других важных положительных результатов. В честности, сокрытие прибыли и рисование фиктивных убытков потеряет смысл.
"Это мощная инъекция для того, чтобы стимулировать экономический рост", - отметил Порошенко.
Потери первого года внедрения нового налога составят от 20 до 23 млрд грн, добавил он.
Ориентировочная дата введения налога - 1 января 2019.
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