Гройсман о средней зарплате: можем выйти на 10 тыс. грн

Премьер-министр заявил, что средняя зарплата в Украине в 2018 году может достигнуть до 10 тыс. грн при таком же валютном курсе и инфляции

К концу года средняя заработная плата в Украине может достигнуть 10 тыс. грн. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ.

Как сообщает пресс-служба правительства, Гройсман отметил, что одним из главных индикаторов экономического роста и обеспечения благосостояния людей станет увеличение минимальной зарплаты, а также доведение средней зарплаты по итогам 2018 года до 10 тыс. грн.

"Мы закладываем на следующий год 3723 грн, это плюс 500 грн до нынешнего показателя. Дальше будем смотреть, если экономика позволит - будем поднимать, - сказал Гройсман. - Но еще один вопрос - довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 10 тыс. грн при таком же курсе и ценах, как сегодня. Сегодня у нас 7400 грн. Думаю, к концу следующего года можем выйти на 10 тыс.".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в следующем году минимальная зарплата украинцев вырастет на 900 грн - до 4100 грн. Предложение увеличить зарплаты он адресовал премьеру, отметив, что прошлогоднее решение о повышении минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн было правильным.

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В октябре 2017 г. средняя номинальная заработная плата по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с сентябрем месяцем выросла на 0,4% - до 7377 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 2017 г. составляет 3200 грн.

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