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За январь-ноябрь Минфин одолжил на внутреннем рынке $1,4 млрд

12.12.2017 15:00
В январе-ноябре Министерство финансов разместило госбонды на 28 млрд грн и $1,38 млрд

Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 27,7 млрд грн и $1,38 млрд за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

В ноябре министерство привлекло в госбюджет 1,14 млрд грн и $664 млн.

За 11 месяцев Минфин разместил госбонды на 27,7 млрд грн и $1,4 млрд. Средневзвешенная доходность по гривневым ценным бумагам составила 14,8% годовых, по валютным - 4,8%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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