За январь-ноябрь Минфин одолжил на внутреннем рынке $1,4 млрд
12.12.2017 15:00
В январе-ноябре Министерство финансов разместило госбонды на 28 млрд грн и $1,38 млрд
Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 27,7 млрд грн и $1,38 млрд за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
В ноябре министерство привлекло в госбюджет 1,14 млрд грн и $664 млн.
За 11 месяцев Минфин разместил госбонды на 27,7 млрд грн и $1,4 млрд. Средневзвешенная доходность по гривневым ценным бумагам составила 14,8% годовых, по валютным - 4,8%.
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