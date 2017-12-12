За январь-ноябрь Минфин одолжил на внутреннем рынке $1,4 млрд

В январе-ноябре Министерство финансов разместило госбонды на 28 млрд грн и $1,38 млрд

Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 27,7 млрд грн и $1,38 млрд за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В ноябре министерство привлекло в госбюджет 1,14 млрд грн и $664 млн.



За 11 месяцев Минфин разместил госбонды на 27,7 млрд грн и $1,4 млрд. Средневзвешенная доходность по гривневым ценным бумагам составила 14,8% годовых, по валютным - 4,8%.

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