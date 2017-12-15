Данилюк: Антикоррупционный суд - основное требование МВФ
Создание Антикоррупционного суда является главным требованием Международного валютного фонда (МВФ) к Украине. Об этом министр финансов Александр Данилюк рассказал в интервью France 24.
"Без надлежащего функционирования Антикоррупционного суда не будет хорошо функционирующей антикоррупционной инфраструктуры", - отметил министр.
Министр сообщил также, что программа с МВФ должна завершиться в 2018 году и что Украина немного отстает.
Ранее сообщалось, что четвертый пересмотр в рамках программы МВФ по Украине будет сосредотачиваться на реализации пяти основных мероприятий.
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Следующий транш от МВФ может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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