Данилюк: Антикоррупционный суд - основное требование МВФ

Министр финансов назвал основное требование МВФ к Украине для выделения следующего транша

Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

ЛIГАБiзнесIнформ

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