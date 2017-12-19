Валовый внешний долг Украины вырос до $117,3 млрд

По отношению к ВВП объем долга за девять месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Валовый внешний долг Украины на 1 октября составил $117,35 млрд, что на $2,36 млрд выше показателя на 1 июля ($114,98 млрд). Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



С начала года валовый внешний долг Украины вырос на 3,26%, отмечает регулятор.



По отношению к ВВП объем долга за девять месяцев сократился до 111,4% ВВП с 121,9% на начало года.



Внешние обязательства государственного сектора за этот период увеличились на $3,8 млрд до $46,5 млрд. Долг частного сектора с начала года сократился на $0,1 млрд, до $70,8 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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