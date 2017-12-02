Украина за этот год выплатила МВФ $1,3 млрд - НБУ
Украина вчера, 1 декабря, перечислила Международному валютному фонду (МВФ) последний платеж в 2017 году на $169 млн, или 114,3 млн SDR. Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на пресс-службу Национального банка Украины.
Всего за 2017 год Украина выплатила Фонду 858,7 млн SDR, или $1,27 млрд. От МВФ Украина в течение года получила один транш на $1 млрд.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, следующий транш МВФ может составить $1,9 млрд.
В начале ноября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал четыре основных условия Фонда для выделения следующего транша.
"Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ - то постановление (N187), которое было принято в феврале правительством", - сказал Люнгман.
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